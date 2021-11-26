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İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

14.00CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi'nin açılışına katılacak.

14.00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi'nin açılışına katılacak.


Akşener: Sokağa çekmek isteyenlere izin vermeyeceğiz

Akşener: Sokağa çekmek isteyenlere izin vermeyeceğiz

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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