İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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14.00 /15.30 /19.30Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış törenine katılacak .
ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - 14.00/15.30/19.30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış törenine katılacak . Erdoğan daha sonra Palet Türk Müziği İlkokulu açılış programına ve Yeşilay Danışmanlık Merkezleri ortak açılış törenine katılacak
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11.00/ 14.30CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İBB iklim eylem planı tanıtımına katılacak. Kılıçdaroğlu daha sonra emekli emniyet mensupları buluşmasında yer alacakGazhane/ haliç kongre merkezi
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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