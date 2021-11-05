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İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

14.00 /15.30 /19.30Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış törenine katılacak .

ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - 14.00/15.30/19.30

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış törenine katılacak . Erdoğan daha sonra Palet Türk Müziği İlkokulu açılış programına ve Yeşilay Danışmanlık Merkezleri ortak açılış törenine katılacak

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11.00/ 14.30

CHP  Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İBB iklim eylem planı tanıtımına katılacak. Kılıçdaroğlu daha sonra emekli emniyet mensupları buluşmasında yer alacak

Gazhane/ haliç kongre merkezi


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