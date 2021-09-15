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İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

Futbolcu Arda Turan, şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davaya devam edilecek.

Futbolcu Arda Turan, şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davaya devam edilecek.

- İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet aldıkları iddiasıyla CZN Burak'ın annesi Didem Bozbura'nın da arasında bulunduğu üç sanıklı davaya devam edilecek.

- Kadıköy'de 2020 yılının Ağustos ayında Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'na saldırdıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

10.00

-İETT Genel Müdürlüğü 160 yeni otobüs alıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek imza töreni İETT Edirnekapı Garajında gerçekleşecek.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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