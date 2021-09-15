İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

Futbolcu Arda Turan, şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davaya devam edilecek.

- İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet aldıkları iddiasıyla CZN Burak'ın annesi Didem Bozbura'nın da arasında bulunduğu üç sanıklı davaya devam edilecek.

- Kadıköy'de 2020 yılının Ağustos ayında Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'na saldırdıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

10.00

-İETT Genel Müdürlüğü 160 yeni otobüs alıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek imza töreni İETT Edirnekapı Garajında gerçekleşecek.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri