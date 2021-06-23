İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

19.00-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "23 Haziran Seçimi Yıldönümü Etkinliği"ne katılacak.

19.00

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "23 Haziran Seçimi Yıldönümü Etkinliği"ne katılacak.

10.30-TG Expo tarafından düzenlenen Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik Teknolojileri Fuarı & Konferansı HERITAGE İSTANBUL, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı