İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

19.00-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "23 Haziran Seçimi Yıldönümü Etkinliği"ne katılacak.

19.00

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "23 Haziran Seçimi Yıldönümü Etkinliği"ne katılacak.

10.30-TG Expo tarafından düzenlenen Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik Teknolojileri Fuarı & Konferansı HERITAGE İSTANBUL, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açılıyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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