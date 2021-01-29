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İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

29.01.2021 08:18 | Son Güncelleme: 29.01.2021 08:22
İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

14.00-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüşecek11.00Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile, Dolmabahçe Çalışma Ofisinde ortak basın toplantısı gerçekleştirecek.

14.00

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüşecek

11.00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile, Dolmabahçe Çalışma Ofisinde ortak basın toplantısı gerçekleştirecek


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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