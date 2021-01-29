İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ
29.01.2021 08:18 | Son Güncelleme: 29.01.2021 08:22
14.00-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüşecek11.00Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile, Dolmabahçe Çalışma Ofisinde ortak basın toplantısı gerçekleştirecek.
14.00-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüşecek
11.00
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile, Dolmabahçe Çalışma Ofisinde ortak basın toplantısı gerçekleştirecek
Kaynak: Demirören Haber Ajansı