İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ
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İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

19.00-TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sancaktepe'de "Türk Kadınına Seçme Seçilme Hakkı Verilmesi ve Kadın Hakları Günü" programına katılacak.

05.12.2019 09:59 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:59
İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

19.00

-TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'de "Türk Kadınına Seçme Seçilme Hakkı Verilmesi ve " programına katılacak.

09.30

-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Singapur Sözleşmesi'nin Arabuluculuk Üzerine Yansımaları Sempozyumuna katılacak.CVK Park Bosphorus Hotel


Kaynak: DHA
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