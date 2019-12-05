İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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19.00-TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sancaktepe'de "Türk Kadınına Seçme Seçilme Hakkı Verilmesi ve Kadın Hakları Günü" programına katılacak.
05.12.2019 09:59 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:59
19.00
-TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sancaktepe'de "Türk Kadınına Seçme Seçilme Hakkı Verilmesi ve Kadın Hakları Günü" programına katılacak.09.30
-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Singapur Sözleşmesi'nin Arabuluculuk Üzerine Yansımaları Sempozyumuna katılacak.CVK Park Bosphorus Hotel
Kaynak: DHA