Gürpınar'dan Büyükçekmece koyuna kadar denizi kirlettiler
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Gürpınar'dan Büyükçekmece koyuna kadar denizi kirlettiler

07.10.2020 12:42 | Son Güncelleme: 07.10.2020 12:52
Gürpınar'dan Büyükçekmece koyuna kadar denizi kirlettiler

BÜYÜKÇEKMECE açıklarında seyreden bir yük gemisinin iç temizliğinin yapılması ardından bir bölümü kömür tozu olmak üzere denize bırakılan pis su kirliliğe neden oldu.

BÜYÜKÇEKMECE açıklarında seyreden bir yük gemisinin iç temizliğinin yapılması ardından bir bölümü kömür tozu olmak üzere denize bırakılan pis su kirliliğe neden oldu.

Beylikdüzü'ndeki Gürpınar Burnu'ndan Büyükçekmece Koyu'na kadar olan alanda görülen kirlilik bölgede tepki yarattı.  Bölgeye gönderilen araştırma ekibi deniz suyundan örnekler alarak kirliliğin nedenini bulmaya çalıştı. Yapılan ilk incelemede kirliliğin petrol veya türevlerini içermediği anlaşıldı. Büyükçekmece Plajı'na gelerek denizdeki kirlilik ile ilgili inceleme yapan ve bilgi alan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, kirliliğe kömür veya benzeri malzeme taşıyan büyük bir yük gemisinin neden olduğunu değerlendirdiklerini söyledi. 

GEMİ TEMİZLİĞİ KİRLİLİĞE NEDEN OLABİLİR

Başkan Dr. Akgün, DHA muhabirine kaynağını henüz tespit edemedikleri kirliliğin Gürpınar burnundaki Balıkçılar Hali'nden Büyükçekmece Koyu'na doğru devam ettiğini söyledi. Başkan Dr. Akgün, kirliliğe kömür veya benzeri büyük yük taşıyan bir geminin neden olduğunu düşündüğünü vurgulayarak, "Bir geminin iç hacminin temizlenmesi sonucu bırakılan bir malzeme olduğunu düşünüyoruz. Kirli alanda köpük ve kömür gibi bir malzeme var. Yağ, koku, mazot veya benzeri bir bulgu  yok., Değerlendireceğiz. Çevre denetleme ekibi Balıkçılar Hali'nden bu tarafa doğru inceleme yapıyor. Göreceğiz, bakacağız" dedi.

MARMARA DENİZİ'NE HAVADAN DENETİMBüyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, yaptıkları incelemede petrol veya benzeri herhangi bir bulguya rastlamadıklarını yineleyerek şöyle devam etti: "Numuneler alındı, bilimsel olarak bakacaklardır. Zaman zaman gemilerin bırakmış olduğu yağ, atık veya sintinenin lodos olduğu zaman sahile vurduğunu görüyoruz. Bu da büyük bir sorun. Marmara Denizi'ni daha iyi havadan gözetlememiz lazım. Marmara Belediyeler Birliği, Valilik, Büyükşehir Belediyesi olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığ 'nın ilgili unsurları ile beraber Marmara Denizi'ni çok daha fazla, çok daha iyi denetleyebiliriz. Bunun dışında hava veya drone denetimi çok önemli"

Gürpınar'dan Büyükçekmece koyuna kadar denizi kirlettiler
Gürpınar'dan Büyükçekmece koyuna kadar denizi kirlettiler
Gürpınar'dan Büyükçekmece koyuna kadar denizi kirlettiler
Gürpınar'dan Büyükçekmece koyuna kadar denizi kirlettiler
Gürpınar'dan Büyükçekmece koyuna kadar denizi kirlettiler
Gürpınar'dan Büyükçekmece koyuna kadar denizi kirlettiler
Gürpınar'dan Büyükçekmece koyuna kadar denizi kirlettiler
Gürpınar'dan Büyükçekmece koyuna kadar denizi kirlettiler
Gürpınar'dan Büyükçekmece koyuna kadar denizi kirlettiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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