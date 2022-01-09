İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE PANELVAN TIR'A ÇARPTI 1 ÖLÜ - Haberler
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İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE PANELVAN TIR'A ÇARPTI 1 ÖLÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GÜNGÖREN'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan, park halindeki TIR'a arkadan çarptı.

GÜNGÖREN'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kaza sonucunda yolcu koltuğunda oturan Berfin Ç. hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.30 sıralarında Güngören Eski Londra Asfaltı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şoförü henüz tespit edilemeyen 34 ZT 4008 panelvan, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada, araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanan Berfin Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yara almadan kurtulan ve alkollü olduğu belirlenen Ahmet T. Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Öte yandan Ahmet T. Ç.'nin aracın sürücüsü olmadığını söylediği öğrenildi. Polis ekiplerin, sürücüyü belirlemek için olay yerindeki incelemeleri sürüyor. İncelemelerin ardından, Berfin Ç'nin cesedi de sıkıştığı yerden çıkarılarak, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE PANELVAN TIR'A ÇARPTI 1 ÖLÜ

İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE PANELVAN TIR'A ÇARPTI 1 ÖLÜ

İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE PANELVAN TIR'A ÇARPTI 1 ÖLÜ

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