İstanbul güne yoğun sisle uyandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul güne yoğun sisle uyandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
İstanbul güne yoğun sisle uyandı

İstanbul'da sabah saatlerine yoğun sis etkili oldu.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da sabah saatlerine yoğun sis etkili oldu. 15 Temmuz Şehitler köprüsü neredeyse görünmez hale gelirken araç trafiğinde ise görüş mesafesi düştü.

İstanbul'da gece boyunca devam eden yoğun sis sabah saatlerinde de etkili olmaya devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla 15 Temmuz şehitler köprüsü sisten görünmeyecek hale geldi. Sisin etkisiyle E-5 Karayolu ve TEM Otoyolunda görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düşerken sürücüler önlerini görmekte güçlük çekti. - İSTANBUL

İstanbul güne yoğun sisle uyandı

İstanbul güne yoğun sisle uyandı

İstanbul güne yoğun sisle uyandı

İstanbul güne yoğun sisle uyandı

İstanbul güne yoğun sisle uyandı

İstanbul güne yoğun sisle uyandı

İstanbul güne yoğun sisle uyandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title