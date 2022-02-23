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İstanbul güne yağmurla uyandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul güne yağmurla uyandı Yağmur nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 53 oldu Hafta ortasından İstanbul'da etkili olması beklenen yağmur sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul güne yağmurla uyandı

Yağmur nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 53 oldu

İSTANBUL - Hafta ortasından İstanbul'da etkili olması beklenen yağmur sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kent genelinde yağmurla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 53 oldu.

Türkiye'yi ve İstanbul'u etkisi altına alması beklenen yağmur bu sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterdi.

Yağış nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu oluştu

Yağmurun sabah saatlerinde de etkili olması trafik yoğunluğunun oluşmasına neden oldu. Kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 53 olarak ölçüldü. Yağışlı havanın gelecek pazartesi gününde kadar etkili olacağı öğrenildi.

İstanbul güne yağmurla uyandı

İstanbul güne yağmurla uyandı

İstanbul güne yağmurla uyandı

İstanbul güne yağmurla uyandı

İstanbul güne yağmurla uyandı

İhlas Haber Ajansı / Davut Has - 3. Sayfa

İstanbul, Türkiye, 3. Sayfa, Haberler

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