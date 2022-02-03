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İstanbul güne yağmurla uyandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul güne yağmurla uyandı Kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 50'yi geçti İstanbul'da beklenen yağışlı hava sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul güne yağmurla uyandı

Kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 50'yi geçti

İSTANBUL - İstanbul'da beklenen yağışlı hava sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 50'yi geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için uyarılarda bulunduğu yağışlı hava sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Mesailerine yetişmek için evlerinden çıkmaya çalışanların şemsiyelerini yanlarından ayırmadıkları görüldü.

Trafik yoğunluğu yüzde 50'yi geçti

Kent genelinde yağıştan kaynaklı trafik yoğunluğunun da yüzde 50'yi geçtiği görüldü. Yağışın gün içinde etkisini göstereceği öğrenildi.

İstanbul güne yağmurla uyandı

İstanbul güne yağmurla uyandı

İstanbul güne yağmurla uyandı

İstanbul güne yağmurla uyandı

İstanbul güne yağmurla uyandı

İstanbul güne yağmurla uyandı

İstanbul güne yağmurla uyandı

İstanbul güne yağmurla uyandı

İstanbul güne yağmurla uyandı

İstanbul güne yağmurla uyandı

İstanbul güne yağmurla uyandı

İstanbul güne yağmurla uyandı

İstanbul güne yağmurla uyandı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Davut Has - 3. Sayfa

Meteoroloji, İstanbul, 3. Sayfa, Haber

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