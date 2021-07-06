İstanbul güne yağmurla uyandı
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İstanbul güne yağmurla uyandı

İhlas Haber Ajansı / Murat Horoz - Haberler | Güncel

İstanbul güne yağmurla uyandı İstanbul'da sabahın erken saatlerinde sağanak yağış etkili oluyor.

İstanbul güne yağmurla uyandı

İSTANBUL - İstanbul'da sabahın erken saatlerinde sağanak yağış etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı yağış uyarılarının ardından Avrupa yakasında sağanak yağış etkili oluyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan yağış, bölgesel olarak etkili olurken trafik yoğunluğu yüzde 58'lerde seyrediyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İstanbul güne yağmurla uyandı
İstanbul güne yağmurla uyandı
İstanbul güne yağmurla uyandı
İstanbul güne yağmurla uyandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Horoz

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