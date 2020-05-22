İstanbul güne yağmurla uyandı
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İstanbul güne yağmurla uyandı

İstanbul güne yağmurla uyandı Gece saatlerinde etkili olmaya başlayan rüzgar ve yağmur sabah saatlerinde de etkili oldu Günlerdir İstanbul'da beklenen yağmur gece saatlerinden itibaren olmak üzere etkisini göstermeye başladı.

22.05.2020 07:12 | Son Güncelleme: 22.05.2020 07:17

İstanbul güne yağmurla uyandı

Gece saatlerinde etkili olmaya başlayan rüzgar ve yağmur sabah saatlerinde de etkili oldu

İSTANBUL - Günlerdir İstanbul'da beklenen yağmur gece saatlerinden itibaren olmak üzere etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde etkisini gösteren rüzgarlı ve yağmurlu hava gün içerisinde etkili olmaya devam edecek.

Türkiye'de ve İstanbul'da etkili olması beklenen rüzgarlı ve yağışlı hava gece saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan sıcak havanın ardından etkili olan rüzgarlı ve yağmurlu hava gece saatlerinden sonra etkili oldu.

Rüzgarlı ve yağmurlu hava kentin önemli noktalarından olan Eminönü ve Zeytinburnu Sahilinde kuvvetli oldu. Rüzgarlı ve yağmurlu hava gün içerisinde etkili olmaya devam edecek.

İstanbul güne yağmurla uyandı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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