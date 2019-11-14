İstanbul güne sisle uyandı (fotoları)
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İstanbul güne sisle uyandı (fotoları)

İSTANBUL-İSTANBUL'da sabahın ilk ışıklarıyla etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

14.11.2019 06:02 | Son Güncelleme: 14.11.2019 06:02
İstanbul güne sisle uyandı (fotoları)

DHA-İSTANBUL-İSTANBUL'da sabahın ilk ışıklarıyla etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle 'nda etkili olan sis nedeniyle sürücüler uyarıldı. 

 İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.  Özellikle Avrupa Yakası'nda etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin oldukça düştüğü sis nedeniyle sürücüler tabelalarla sise karşı uyarıldı. Sisin Anadolu yakasında da yer yer etkili olduğu görüldü. 

 

 


Kaynak: DHA
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