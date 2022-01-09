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İstanbul güne sisle uyandı

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Altunbaş - Haberler | Genel

İstanbul güne sisle uyandı İstanbul'da sabah saatlerine yoğun sis etkili oldu.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul güne sisle uyandı

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerine yoğun sis etkili oldu. 15 Temmuz Şehitler köprüsü neredeyse görünmez hale gelirken araç trafiğinde ise görüş mesafesi düştü.

İstanbul'da gece boyunca devam eden yoğun sis sabah saatlerinde de etkili olmaya devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla 15 Temmuz şehitler köprüsü sisten görünmeyecek hale geldi. Sisin etkisiyle TEM Otoyolunda görüş mesafesi düşerken sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul güne sisle uyandı

İstanbul güne sisle uyandı

İstanbul güne sisle uyandı

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Altunbaş - Son Dakika Haberleri

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