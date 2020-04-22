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Koronavirüs, İstanbul, Beşiktaş, Taksim, Güncel

İstanbul güne sakin başladı

İstanbul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan kararlara uyulmasıyla sakin günlerine devam ediyor.

22.04.2020 11:48 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:48
İstanbul güne sakin başladı

İstanbul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan kararlara uyulmasıyla sakin günlerine devam ediyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların sokağa çıkmaması için yapılan çağrılar doğrultusunda park ve sahiller başta olmak üzere vatandaşların gezmeyi tercih ettiği mekanlar sessiz kaldı.

Tarihi Yarımada, Beşiktaş ve Taksim'de vatandaşların genel olarak çağrıya uyarak evlerinde kaldığı görüldü.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden olan yarımadadaki tarihi ve turistik mekanlarda, uyarıları dikkate alan ve tedbirlere uyan vatandaşların dışarı çıkmaması nedeniyle sakin günler yaşanmaya devam ediyor.

Üsküdar sahilinde de yoğunluk oluşmazken, polis ve zabıta ekipleri her ihtimale karşı bölgede devriye görevi yaptı. Kadıköy'de ise Boğa Meydanı ile rıhtım sakinliğini korudu.

Vatandaşlar, ramazan hazırlıklarına başladı

Bu arada yaklaşan ramazan dolayısıyla bazı vatandaşların geç saatlere kalmadan çarşı ve pazarlarda alışveriş yaptıkları görüldü.

Tarihi Mısır Çarşısı'nın yan taraflarında bulunan dükkanlarda alışveriş yapan vatandaşların, az da olsa yoğunluk oluştururken maske ve eldiven takarak tedbirlerini aldıkları gözlendi.

Üsküdar Selimiye'deki semt pazarına da vatandaşlar erken saate gelerek, ihtiyaçlarını aldı.

Kaynak: AA

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