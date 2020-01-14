İstanbul güne narkotik operasyonu ile başladı
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İstanbul güne narkotik operasyonu ile başladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde kent genelinde torbacılara yönelik operasyon düzenledi.

14.01.2020 07:14 | Son Güncelleme: 14.01.2020 07:19
İstanbul güne narkotik operasyonu ile başladı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde kent genelinde torbacılara yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında uyuşturucu satışı gerçekleştiren kişiler gözaltına alındı. Bir miktar uyuşturucu da ele geçirildi.


İstanbul'un birçok noktasına daha önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı düzenlenen baskınlara; özel harekat polisleri de destek verdi. Helikopter destekli operasyonda polis görev aldı.


Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda bazı kişiler gözaltına alındı. Yapılan baskında uyuşturucu maddede ele geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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