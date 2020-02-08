İstanbul güne karla uyandı, çocuklar fırsatı kaçırmadı

08.02.2020 13:00 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:00

İstanbul'da etkili olan kar yağışını fırsata çeviren çocuklar, sabahın erken saatlerinden itibaren sokağa inerek kar topu oynadı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı kentin genel kısmını beyaza bürürken çocuklar hafta sonuna denk gelen kar yağışını kaçırmayarak sokaklara indi. Sabahın erken saatlerinde bir araya gelen minikler kar topu oynayarak karın tadını çıkardı. Araçların üzerine çıkarak karları toplayan çocuklar, topladıkları karlarla kardan adam yaptı.

(İHA)

Kaynak: İHA