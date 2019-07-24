İSTANBUL- GÜNAY'IN ESKİ SAHİBİ GÜNAY TUNCEL ÖLDÜ
GÜNAY Restaurant'ın eski sahibi Günay Tuncel hayatını kaybetti.
GÜNAY Restaurant'ın eski sahibi Günay Tuncel hayatını kaybetti.
Bugüne kadar birçok isme şöhret kapılarını açan ve İstanbul'un en popüler mekanları arasında gösterilen Günay Restaurant'ın eski sahibi Tuncel, bir süredir tedavi görüyordu. 79 yaşındaki Tuncel tedavi gördüğü hastanede öldü.
Kaynak: DHA
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