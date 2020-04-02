İSTANBUL-"Gözümüz de kulağımız da 7 gün 24 saat Beşiktaş'ta"
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Rıza Akpolat, Beşiktaş, DHA, Güncel

İSTANBUL-"Gözümüz de kulağımız da 7 gün 24 saat Beşiktaş'ta"

"Gözümüz de kulağımız da 7 gün 24 saat Beşiktaş'ta"İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat komşularına sosyal medyadan bir çağrıda bulunarak koronavirüse (COVID-19) karşı mücadele eden hiç kimsenin kendisini yalnız hissetmemesi gerektiğini belirtti ve belediye ekiplerinin...

02.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:43
İSTANBUL-'Gözümüz de kulağımız da 7 gün 24 saat Beşiktaş'ta'

"Gözümüz de kulağımız da 7 gün 24 saat Beşiktaş'ta"

İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat komşularına sosyal medyadan bir çağrıda bulunarak koronavirüse (COVID-19) karşı mücadele eden hiç kimsenin kendisini yalnız hissetmemesi gerektiğini belirtti ve belediye ekiplerinin 7/24 görev başında olduğunu söyledi.

Tüm dünyada hızla yayılmaya devam eden, Koronavirüs (COVID-19) Türkiye'de de hayatı neredeyse durma noktasına getirdi. Milyonlarca vatandaş 'Evdekal' çağrısına uyarak, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyor. Beşiktaş Belediyesi de 17 Şubat tarihinden bu yana dezenfekte çalışmaları başta olmak üzere Koronavirüs'e karşı amansız bir mücadele veriyor. Bu süre zarfında hayata geçen Halk Sağlığı Dijital Yönetim Merkezi'yle ekipler ilçeyi 7/24 izleyerek gerekli durumlarda anında müdahale ediyorlar.

BAŞKAN RIZA AKPOLAT: HİÇ KİMSE KENDİNİ YALNIZ HİSSETMESİN

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da Koronavirüs'le mücadele eden hiç kimsenin kendisini yalnız hissetmemesi gerektiğini belirterek sosyal medyada bir çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

'Salgın tehdidine karşı, ana arterlerimizden ara sokaklara; gözümüz de kulağımız da 7 gün 24 saat Beşiktaş'ta. Bilim ve teknolojinin bize sunduğu imkanları kullanarak tüm ekiplerimizle birlikte gece gündüz siz komşularımız için çalışıyoruz. Halk Sağlığı Dijital Yönetim Merkezi'ni bugünler için devreye aldık. Merkezimizde Beşiktaş'taki talep ve ihtiyaçları anlık olarak analiz ediyoruz ve eş zamanlı olarak çözüm için hızlıca harekete geçiyoruz. Beşiktaş'ta yaşayan komşularımız gibi bizim için virüsle göğüs göğüse mücadele eden sağlık çalışanlarımız ve sokaklardaki can dostlarımız dahil hiç kimse yalnız değildir, kimsesiz değildir. Sizler evlerinizde, bizler de aralıksız görev başında kalarak bu salgını hep birlikte atlatacağız. Lütfen sabredin, biz buradayız. İnancımız tam, birlikte başaracağız.?

İSTANBUL-'Gözümüz de kulağımız da 7 gün 24 saat Beşiktaş'ta'

Kaynak: DHA

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İSTANBUL-"Gözümüz de kulağımız da 7 gün 24 saat Beşiktaş'ta"
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