"İstanbul Gönüllüleri Kampanya Koordinasyon Toplantısı" - İSTANBUL

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimi için ramazana uygun dille çalışacaklarını belirterek, "16 milyonun çeşitliliği içerisinde, herkesin inancına saygı duyan, güzel yürekli insanlar olarak çalışacağız." dedi.

İmamoğlu, Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen "İstanbul Gönüllüleri Kampanya Koordinasyon Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 23 Haziran'da bayrama gider gibi coşkuyla, güler yüzle, mutlulukla sandık mücadelesi vereceklerini söyledi.

Sahada çalışacaklara, insanların kötü sözler söylemesi halinde onları umursamamalarını tavsiye eden İmamoğlu, "Görmezden gelin. Ben, koca koca insanlar ne kötü sözler söylüyorlar, görmezden geliyorum. Ne diyorum biliyor musunuz? 'Kötü söz sahibine aittir.' Makamı ne olursa olsun, kim olursa olsun kötü söz sahibine aittir, umursamayın. Aklınıza böyle gerildiğiniz, sinirlendiğiniz an ben geleyim. Güler yüz ve sabır gelsin aklınıza ama bu güler yüzün ve sabrın altında inançlı ve güçlü bir duruş gelsin aklınıza. Bu duruş bu milletin duruşunun simgesidir." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, 23 Haziran seçimi için yürütecekleri saha çalışmalarında, öncelikle "İstanbulluya yapılan haksızlığı" anlatacaklarını sonra ise İstanbul'la ilgili hayallerini paylaşacaklarını aktardı.

İstanbul'da adil bir şehir yaratmak istediklerini dile getiren İmamoğlu, "Yeşil bir kent olsun istiyoruz. Aynı zamanda bu şehrin yeteneklerini ortaya çıkaracak bir yönetim istiyoruz. Bu şehrin insanına hizmet vereceğimizi anlatın. 'Bu şehrin nimetlerini, kabiliyetlerini, kazançlarını bir avuç insana değil, 16 milyon insana dağıtmaya geliyoruz.' deyin. Onların derdi bir avuç insan, bizim derdimiz 16 milyon insan. Bu farkı anlatacağız. İstanbul'un israf düzenini anlatacağız. Paramızı çarçur ediyorlar. Sakın yılmayın, anlatın. Çünkü her kuruşu bizim. Sunacağız size bunları, anlatın." şeklinde konuştu.

"Son 1 hafta sizlere güzel şeyler söyleyeceğim"

Ekrem İmamoğlu, katılımcılara, seçim çalışmalarına yönelik şu önerilerde bulundu:

"Ramazana uygun dille çalışacağız. 16 milyonun çeşitliliği içerisinde, herkesin inancına saygı duyan, güzel yürekli insanlar olarak çalışacağız. Büyük bir disiplinle çalışacağız. Ev ziyareti yapın, kullandığınız sandıklarda görev aldığınızı biliyorum, görev almayı teşvik edin. On binlerce insanla süreci destekleyeceğimiz için o aldığınız sandık listesinde her hemşehrinizi, her komşunuzu ziyaret edin. Bu kardeşinizin selamını onlara iletin. Tartışın, paylaşın, konuşun ama asla münakaşa etmeyin. Her gün sahada olmalıyız. İşiniz, okulunuz olabilir ama seyahat ediyorsunuz, evinize gidiyorsunuz, boş vaktinizi İstanbul'un ve demokrasi mücadelesinin geleceğine ayırın. Göreceksiniz bugünleri gelecekte çocuklarınıza, torunlarınıza anlatarak kendinizle gurur duyacaksınız.

Yol haritamızda bilim, eğitim, evrensel değerler, ahlak, adalet, kültür, sanat olacak, yetenekli gençlerin mutlu bir şehirde yaşamalarını sağlayacağız. Mümkünse gönüllü arkadaşlarımız bu bayramda evlerinde kalsın. Aile büyüklerinin ellerini öpelim, mezarları ziyaret edelim sonra eşimizi, dostumuzu, komşumuzu bu süreç için aramaya devam edelim. Bayramdan sonra herkes geri dönmüş mü, 23 Haziran'da oy kullanacaklar mı kontrol edelim. Son 2 hafta çok önemli. Sizlere sürprizlerim olacak. Son 1 hafta sizlere güzel şeyler söyleyeceğim. Sandığa hazırlık yapalım, eğitimlere katılalım. Bu işi çok ciddi bir şekilde yürütelim."

İmamoğlu'ndan Sancaktepe ziyareti

Ekrem İmamoğlu, Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki programının ardından seçim otobüsüyle Sancaktepe'de halkı selamladı.

Samandıra Merkez Taksi Durağını ziyaret eden İmamoğlu, şoförlerle sohbet etti. Taksicilerin yanında olduğunu belirten İmamoğlu, İstanbul'da taşımacılık yapan, insanları taşıyan bütün meslek sahipleriyle ortak masalarının olacağını aktardı. Ziyaretini hatıra fotoğrafıyla sonlandıran İmamoğlu'na Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de eşlik etti.

Seçim otobüsüyle dolaşırken cenazesi olan bir eve denk gelen İmamoğlu, aileye başsağlığı diledi. Dua eden İmamoğlu, daha sonra buradan ayrıldı.

İmamoğlu, Demokrasi Caddesi'nde de halka seslendi.

Kaynak: AA