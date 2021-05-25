İstanbul göbeğinde korkunç cinayet kamerada: Sahilde oturan adamı yan baktın diyerek denize attı
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İstanbul göbeğinde korkunç cinayet kamerada: Sahilde oturan adamı yan baktın diyerek denize attı

İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul göbeğinde korkunç cinayet kamerada: Sahilde oturan adamı yan baktın diyerek denize attı Eminönü'nde sahilde oturan adamı yan baktın diyerek denize attı Eminönü'nde akli dengesi bozuk olduğu öne sürüler bir şahıs, sahilde oturan inşaat işçisi Ahmet Uzun'u denize atarak öldürdü.

İstanbul göbeğinde korkunç cinayet kamerada: Sahilde oturan adamı yan baktın diyerek denize attı

Eminönü'nde sahilde oturan adamı yan baktın diyerek denize attı

İSTANBUL - Eminönü'nde akli dengesi bozuk olduğu öne sürüler bir şahıs, sahilde oturan inşaat işçisi Ahmet Uzun'u denize atarak öldürdü. Dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı. Güvenlik kameralarında zanlının, olaydan kısa süre önce aynı yerde küçük bir kız çocuğunu da denize atmaya çalıştığı görüldü.

Olay, geçtiğimiz Nisan ayında Eminönü Şehir Hatları Eminönü Vapur İskelesi yanında meydana geldi. Akli dengesi bozu olduğu iddia edilen Serkan A., sahil kenarında bir kız çocuğunu kucağına alarak denize atmaya yeltendi. Kız çocuğunun çırpınışları üzerine vazgeçen saldırgan, bu kez sahilde oturarak kendisini seyreden inşaat işçisi Ahmet Uzun'a yöneldi. Uzun'a yumruk atan saldırgan, denize düşmesini sağladı. Kafasını betona çarparak denize düşen Ahmet Uzun, hayatını kaybetti.

İstanbul'un göbeğinde dehşete düşüren cinayet, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerinde, zanlı Serkan A., ilk olarak küçük bir kız çocuğunu havaya kaldırarak denize atmaya yelteniyor. Elde edilen görüntülerde Serkan A., denize atmadan önce tanımadığı çocuğu 'şakalaşma' bahanesi ile omuzlayıp kıyıya doğru yürüyor. Havaya kaldırılan kız çocuğu zanlının elinden bir çırpıda kurtulurken, Serkan A., bir süre bekledikten sonra deniz kıyısında oturan Ahmet Uzun'un yanına doğru gidiyor. Betonda oturan Uzun'a önce yumruk vuran zanlı, daha sonra denize atarak başını kıyıdaki betona çarpıp denize düşen talihsiz adamın ölümünü izliyor.

Fail olay yerinden ayrılırken, çevre sakinleri ölümü izliyor

Bu sırada katil zanlısı ile birlikte çevredeki kişilerin de olayı izlediği görülen video karesine, olayın yaşandığı yere birkaç metre mesafede bulunan iki kişiden oluşan bir müzik grubu da takılıyor. Şarkı söyleyip gitar çaldıkları anlaşılan söz konusu kişilerden birinin, olay anına tanıklık ettiği ve şaşkınlık yaşadığı göze çarpıyor. Bu sırada katil zanlısı Serkan A., olaydan bir süre sonra kıyıdan uzaklaşarak izini kaybettirmeye çalışıyor.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, o tarihte görgü tanıklarının bilgisine başvurarak, Ahmet Uzun'un zihinsel engelli olduğu ileri sürülen Serkan A. adlı bir kişi tarafından ayaklarından tutularak denize itildiği bilgisini aldı. Görgü tanıklarının ifadeleri ile güvenlik kamera görüntülerini karşılaştıran emniyet güçleri, faili kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Uzun'u denize atarak feci şekilde ölümüne neden olan katil zanlısı emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(SK-DCC-ÖFA

İstanbul göbeğinde korkunç cinayet kamerada: Sahilde oturan adamı yan baktın diyerek denize attı
İstanbul göbeğinde korkunç cinayet kamerada: Sahilde oturan adamı yan baktın diyerek denize attı
İstanbul göbeğinde korkunç cinayet kamerada: Sahilde oturan adamı yan baktın diyerek denize attı
İstanbul göbeğinde korkunç cinayet kamerada: Sahilde oturan adamı yan baktın diyerek denize attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur

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