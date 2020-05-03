İstanbul girişinde tıra sterlin operasyonu
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İstanbul girişinde tıra sterlin operasyonu

İstanbul girişinde tıra sterlin operasyonu
03.05.2020 13:17 | Son Güncelleme: 03.05.2020 13:17

İstanbul girişinde bir tıra düzenlenen operasyonda yüklü miktarda İngiliz sterlini ele geçirildi.

İstanbul girişinde bir tıra düzenlenen operasyonda yüklü miktarda İngiliz sterlini ele geçirildi. Olayla bağlantılı tır sürücüsünün de aralarında olduğu 3 şüpheli gözaltına alınırken, yakalanan zanlıların örgüt bağlantıları araştırılıyor.

Edinilen bilgilere göre; Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir tırda yüklü miktarda yabanca para taşındığı istihbaratı aldı. Alınan istihbarat üzerine geniş çaplı soruşturma başlatan emniyet ekipleri, Edirne'den İstanbul'a seyreden söz konusu tırı yakın takibe aldı. KOM ekipleri, Edirne-İstanbul otoyolu kent girişinde takipteki tıra baskın yaptı. Yük taşıyan tıra yapılan baskında, aracın muhtelif yerlerine gizlenmiş 300 bine yakın İngiliz sterlini ele geçirildi. Paralara el konulurken, biri tır sürücüsü 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülürken, ele geçirilen sterlinlerin, FETÖ/PDY ile bağlantılı olabileceği şüphesi üzerine duruluyor.

Öte yandan, soruşturmada tır sürücüsünün birinci derecedeki bir yakınının bölücü terör örgütü PKK/KCK ile bağlantısı olduğu tespit edildiği öğrenildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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