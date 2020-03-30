İSTANBUL GİRİŞ VE ÇIKIŞINDA OLUŞAN KİLOMETRELERCE KUYRUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (1) İstanbul DHA - İSTANBUL'un giriş ve çıkışında yapılan koronavirüs denetimi nedeniyle kilometlerce kuyruk oluştu.

Gamze ŞİMŞEK- Murat KORKMAZ - İstanbul DHA - İSTANBUL'un giriş ve çıkışında yapılan koronavirüs denetimi nedeniyle kilometlerce kuyruk oluştu. TEM Kınalı mevkii ile Tuzla'da oluşan kuyruk havadan da görüntülendi. Görüntü Dökümü; ----------Kınalı mevkii havadan-Kınalı mevkii yerden-Tuzla mevkii havadan-Tuzla mevkii yerden ----------Kınalı mevkii havadan-Kınalı mevkii yerden-Tuzla mevkii havadan-Tuzla mevkii yerden

Kaynak: DHA