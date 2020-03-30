İSTANBUL GİRİŞ VE ÇIKIŞINDA OLUŞAN KİLOMETRELERCE KUYRUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (1)
İstanbul DHA - İSTANBUL'un giriş ve çıkışında yapılan koronavirüs denetimi nedeniyle kilometlerce kuyruk oluştu.
30.03.2020 14:27 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:27
Gamze ŞİMŞEK- Murat KORKMAZ - İstanbul DHA - İSTANBUL'un giriş ve çıkışında yapılan koronavirüs denetimi nedeniyle kilometlerce kuyruk oluştu. TEM Kınalı mevkii ile Tuzla'da oluşan kuyruk havadan da görüntülendi.
Görüntü Dökümü;----------Kınalı mevkii havadan-Kınalı mevkii yerden-Tuzla mevkii havadan-Tuzla mevkii yerden
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Kaynak: DHA