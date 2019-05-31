Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Ülkede istikrar sürsün, büyüme devam etsin istiyorsak İstanbul gibi büyük bir şehrin belediye başkanlığını riske atamayız." dedi.

AK Parti Trabzon Gençlik Kolları tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Kampüsü'ndeki şenlik alanında Ortahisar Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında organize edilen "Vefa" programında üniversite öğrencileri ile bir araya gelen Turhan, hükümet olarak eğitime çok büyük önem verdiklerini belirtti.

Turhan, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlara işaret ederek, "Etrafımız ateş çemberi, 40 yıldan beri bir savaşın içerisindeyiz. Ülkemiz bugün çok yönlü bir tehdit altında. Bizim özellikle son 10-15 yılda kaydettiğimiz mesafe birilerinin işine gelmiyor, birilerinin huzurunu bozuyor." diye konuştu.

Türkiye'de 2000'li yılların başından beri siyasi ve ekonomik istikrar sağlandığını ifade eden Turhan, bu siyasi ve ekonomik istikrarı kesintiye uğratıp Türkiye'yi tekrar diz üstü çökertmeye çalışan odaklar bulunduğunu vurguladı.

Turhan, bu odakların dış merkezli olduğunu ancak içeride de işbirlikçileri bulunduğunun altını çizerek, "Bu her zaman olmuştur, bundan sonra da olacaktır. Dünya var olduğu müddetçe bizim düşmanımız bitmez ama biz bu coğrafyada bin yıldan beri kendi devletimizin, hükümranlığımızın altında yaşıyoruz, bundan sonra da inşallah bu devam edecek." dedi.

Türkiye'nin önüne çıkartılmaya çalışılan engellere dikkati çeken Turhan, bu oyunların çoğunun gençler üzerinden oynandığını, bu nedenle de gençlerin uyanık olması gerektiğini dile getirdi.

Turhan, Türkiye'yi bölüp parçalamak isteyenlerin oyunlarını sürdürdüğünü, bu kez de ülkenin birliğinin ve beraberliğinin teminatı olan bu coğrafyanın insanlarının içerisinden birinin ortaya çıkartıldığını belirterek, bu tür oyunlara gelmeyeceklerini söyledi.

Türkiye'nin bugün güvenliği için kullandığı teçhizatın yüzde 70'den fazlasını ürettiğine işaret eden Turhan, son birkaç yılda çok çalışarak, araştırarak ve geliştirerek ulaşılan bu aşamanın çok önemli olduğuna değindi.

Turhan, Türkiye'nin hedeflerini gerçekleştirmede en büyük aktörlerin gençler olduğunu dile getirerek, bu ülkeyi hak ettiği yere gençlerin getireceğini aktardı.

"Bütün dünya bu seçimi takip ediyor"

Türkiye'nin en önemli gündem maddesinin, ülkenin en büyük şehri İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi olduğunu anımsatan Turhan, şöyle devam etti:

"Bu seçim neden önemlidir? İstanbul Türkiye'nin ekonomik ve kültürel başkentidir, dünyanın aslında başkentidir. Bütün dünya bu seçimi takip ediyor. Bu ülkede siyasi ve ekonomik istikrarın devam etmesi için bizim bu belediye başkanlığını almamız lazım. Ülkede istikrar sürsün, büyüme devam etsin istiyorsak İstanbul gibi büyük bir şehrin belediye başkanlığını riske atamayız. Tabii ki karar milletindir ama burada bizlere düşen görevler var. Özellikle İstanbul seçimlerinin kaderini belirleyecek olan kesimin de... Trabzonlular üzerinden bu oyun oynanıyor çünkü Trabzonluların İstanbul'daki sayısı, nüfusu, etkinliği fazladır, bunun içindir ki rakibimizi de bir Trabzonlu aday olarak karşıya çıkarttılar, bu da bir taktiktir."

Turhan, "Biz bu ülkeyi bölmek isteyenlere, bu ülkede işbirlikçilerin hedeflerini, oyunlarını gerçekleştirmek isteyenlere kendi hemşehrimiz de olsa, kardeşimiz de olsa aldanmayacağız, buna inanmayacağız, buna yol vermeyeceğiz." ifadesini kullanarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz doğru olanı yapacağız, ülkemizin geleceği için hayırlısı ne ise onu yapacağız bunun içinde diyoruz ki İstanbul'da 1994'te başlayan hizmet siyasetinin kesintiye uğramadan devam etmesi lazım. İstanbul'un belediye başkanlığı bu manada önemlidir. Bizim partimizi iktidara getiren İstanbul Belediye Başkanlığında yaptığımız hizmetlerdir. Orada Sayın Genel Başkanımızın, belediye başkanı olduğu dönemde yaptığı hizmetler, içinde bulunduğu imkansızlıkları en iyi şekilde değerlendirip o şartlar içerisinde İstanbul'un yaşam kalitesini, biçimini değiştirmiştir, iktidar yolu orada açılmıştır."

Katılımcılardan, İstanbul'da oy kullanacak tanıdıklarına çok önemli bir sorumluluğu yerine getirecekleri konusunda hatırlatmalarda bulunmalarını isteyen Turhan, bunun Türkiye'nin geleceği için çok önemli bir karar olduğunu sözlerine ekledi.

Bakan Turhan'ın, gençlere eğitim hayatlarında ve sonrasında izlemeleri gereken yola ilişkin tavsiyelerde bulunduğu programa AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Atilla Ataman, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon Gençlik Kolları Başkanı Sefa Küçükali ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA