İSTANBUL- GEZİ PARKI EYLEMLERİNE İLİŞKİN DAVA BUGÜN BAŞLIYOR

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Osman Kavala, Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve Memet Ali Alabora'nın da bulunduğu 16 sanık hakkında açılan dava bugün Silivri'de görülecek. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada sanıkların suçlamalara karşı savunma yapması bekleniyor. Öte yandan davaya çok sayıda izleyici katılırken, duruşma salonu çevresinde de güvenlik önlemleri alındı.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyut Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Osman Kavala, Ali Hakan Altınay,Ayşe Mücella Yapıcı, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Çiğdem Mater Utku, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekci, Memet Ali Alabora, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu ve Yiğit Ali Ekmekçi şüpheli olarak yer alıyor.

SUÇLAMALAR

16 şüphelinin işlediği iddia edilen suçlar ise şöyle Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs, Mala zarar verme, Nitelikli mala zarar verme, Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi, İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme, 6136 sayılı yasaya muhalefet, Nitelikli yağma, Nitelikli yaralama ve 2863 sayılı yasaya muhalefet.

OLAYLARDAN SORUMLU TUTULDULAR

İddianamede, Gezi Parkı olayları olarak anılan ancak aslında bir kalkışma girişimi olan hususlarla ilgili şüphelilerin söz konusu olayları 2011 yılından itibaren yönlendirme ve başlatmaya çalışmaları, bu yönde hazırlık hareketlerinde bulunmaları ve yine 2013'te sahneye konulan bu kalkışma girişiminde olayların ve eylemlerin finansmanı ile koordinasyonun sağlanması hususundaki fiilleri iddianame konusu olarak yer alıyor. İddianamede şüphelilerin bu olayların tepe yönetiminde yer aldıkları ve bu kapsamda ülke genelinde meydana gelen şiddet olaylarından sorumlu tutuluyor. Öte yandan Memet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu hakkında yakalama kararı bulunuyor.

