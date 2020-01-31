İstanbul genelinde "Yeditepe Huzur Denetimleri" yapıldı
Haberler » Güncel » İstanbul genelinde "Yeditepe Huzur Denetimleri" yapıldı - Haber

İstanbul genelinde "Yeditepe Huzur Denetimleri" yapıldı

İSTANBUL genelinde birçok ilçede eş zamanlı olarak "Yeditepe Huzur Denetimi 2020/3" gerçekleştirildi.

31.01.2020 21:18 | Son Güncelleme: 31.01.2020 21:18
İstanbul genelinde
İSTANBUL genelinde birçok ilçede eş zamanlı olarak " Denetimi 2020/3" gerçekleştirildi.

Bu yıl gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur Denetimleri"nin 3'üncüsü akşam saatlerinde İstanbul'un birçok noktasında başlatıldı. Kuşdili Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlere, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik ve motorize yunus ekipleri katıldı. Özel harekat polisleri de denetimlerde güvenlik önlemi aldı. Ekipler, cadde üzerinden geçen şüpheli araçları, taksi ve dolmuşları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. 


- İstanbul
Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler