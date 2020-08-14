İstanbul genelinde "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor
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İstanbul genelinde "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında 39 ilçede güvenlik denetimleri gerçekleştiriliyor.

İstanbul genelinde
14.08.2020 23:39 | Son Güncelleme: 14.08.2020 23:46

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında 39 ilçede güvenlik denetimleri gerçekleştiriliyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinesinde gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur 2020-7" uygulaması saat 19.00'da başladı.

Uygulamaya, Asayiş Şube, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve İstanbul Sabiha Gökçen havalimanları, Deniz Limanı şubeleri ve ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katılıyor.

Uygulama kapsamında, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapılıyor. Şüpheli araçlar durdurularak aranıyor, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştiriliyor. Narkotik köpeklerinin kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek veriyor. Polis ekipleri arama yaptıkları araçların sürücü ve şoförleri ile yolculara maske ve mesafe konusunda uyarıda bulunuyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da Sultangazi'de yapılan uygulamaya katıldı. Atatürk Bulvarı ve Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki 2 noktada denetlemelerde bulunan Aktaş, vatandaşlarla sohbet etti, açık olan iş yerlerine kısa ziyaretlerde bulundu.

Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'da dün ilçe bazlı uygulamalarda bulunduklarını, bugün ise il genelinde 168 noktada uygulama yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"1468 personel ile helikopter ve dedektör köpeklerle beraber uygulamamız var. Bu uygulamamız iki periyot halinde oldu. Sabahleyin de birer saat arayla şok uygulamalar halinde devam edecek. Bu uygulamamız her gün düzenli aralıklar sabah, akşam ve ilerleyen saatlerde olacak. İstanbul'un daha huzurlu ve güvenli olması için elimizden gelen çabayı arkadaşlarımızla beraber gösteriyoruz. 24 saat bazında görev alacağız. Her olay yerinde bizler olacağız. Uygulamalarımız bu şekilde devam edecek."

Kaynak: AA

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