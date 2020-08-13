İSTANBUL GENELİNDE MOTOSİKLETLİLERE YÖNELİK DENETİM-2 İstanbul genelinde motosikletlilere yönelik çeşitli noktalarda denetim yapılıyor.

İstanbul genelinde motosikletlilere yönelik çeşitli noktalarda denetim yapılıyor. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek veriyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler plakasız, ruhsatsız ve kural ihlali yapan motosikletlere yönelik kentin çeşitli noktalarında denetimlerini yoğunlaştırdı. Ekipler Kadıköy Şair Arşi Caddesi üzerinde yaptıkları denetimde durdurduğu motosikletlerin ruhsat, plaka, muayene ve trafik sigortasını sorguladı.

DENETİMİ GÖRÜNCE UZAKLAŞTI

Ekiplerin denetimini gören kasksız bir motosiklet sürücüsü ara sokağa girerek denetim noktasından kaçtı. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.

FATİH'TE DENETİMLER

Fatih Millet Caddesi'nde yapılan denetimde ekipler, motosiklet sürücülerini durdurarak GBT, ehliyet ve ruhsat sorgulaması yaptı. Kaskı olamayan sürücüler uyarılarak cezai işlem uygulandı. Bir kurye sürücüsünü durduran ekipler sürücünün ehliyeti olmadığı için ve motosiklette ruhsat bulunmaması nedeniyle sürücüye 5 bin lira cezai işlem uyguladı. Cezai işlem uygulanan motosiklet, çekici ile otoparka kaldırıldı.

Kaynak: DHA