İSTANBUL GENELİNDE MOTOSİKLETLİLERE YÖNELİK DENETİM-1 KADIKÖY
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İSTANBUL GENELİNDE MOTOSİKLETLİLERE YÖNELİK DENETİM-1 KADIKÖY

İstanbul genelinde motosikletlilere yönelik çeşitli noktalarda denetim yapılıyor.

13.08.2020 11:44 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:57

İstanbul genelinde motosikletlilere yönelik çeşitli noktalarda denetim yapılıyor. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek veriyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler plakasız, ruhsatsız ve kural ihlali yapan motosikletlere yönelik kentin çeşitli noktalarında denetimlerini yoğunlaştırdı. Ekipler Kadıköy Şair Arşi Caddesi üzerinde yaptıkları denetimde durdurduğu motosikletlerin ruhsat, plaka, muayene ve trafik sigortasını sorguladı.

DENETİMİ GÖRÜNCE UZAKLAŞTI

Ekiplerin denetimini gören kasksız bir motosiklet sürücüsü ara sokağa girerek denetim noktasından kaçtı. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.

İSTANBUL GENELİNDE MOTOSİKLETLİLERE YÖNELİK DENETİM-1 KADIKÖY

Kaynak: DHA

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