İstanbul genelinde huzur denetimleri yapıldı

01.11.2019 21:53

İSTANBUL genelinde 39 ilçede Yeditepe Huzur -19 asayiş denetimi yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonluğunda gerçekleştirilen denetimlerde şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı. Polis helikopterinin havadan destek verdiği denetimlerde araçlarda bulunanlar Genel Bilgi Taraması(GBT) kontrolünden geçirildi. Denetimlere Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

POLİS KÖPEĞİ DE EŞLİK ETTİ

Denetimlere narkotik polisi Alex de şüpheli görülen araçlarda uyuşturucu madde araması yaptı. Denetimlerin gece yarısına kadar süreceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

- İstanbul