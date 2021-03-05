İstanbul genelinde "Dinamik Denetim Süreci" kontrolleri

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi doğrultusunda, İstanbul genelinde işletmeler, toplu taşıma araçları denetlendi, vatandaşlara kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı kuvvetler Dinamik Denetim Süreci kapsamında denetim gerçekleştirirken, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de kentin belirlenen noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.

Şişli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında ilçede denetimlerin sürdüğünü, Kaymakam Fuat Türkel başkanlığındaki çalışmalarda şu ana kadar 3 bin 844 işyerinin denetlendiği kaydedildi.

Bakırköy Kaymakamlığı da kontrollü normalleşme döneminde Kaymakam Nazmi Günlü başkanlığındaki ekiplerin ilçe genelinde vatandaşlar ve esnafa yönelik denetimlerini hassasiyetle sürdürdüğünü duyurdu.

Tuzla Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede artan Kovid-19 vaka sayılarının önüne geçebilmek için sahada tüm görevlilerle gerekli denetleme ve uyarıların yapıldığı bildirildi. Açıklamada, "Kurallara uymada göstereceğiniz hassasiyet hepimizin sağlığı ve geleceği için çok önemli." ifadelerine yer verildi.

Silivri Kaymakamlığı ilçedeki Dinamik Denetim Sürecine ilişkin denetimlerin İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Belediye Zabıtası ve kamu görevlilerinin katılımıyla başladığının bilgisini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel