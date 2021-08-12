İSTANBUL GENELİNDE 22'İNCİ YEDİTEPE HUZUR DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ - FATİH

Ahmet YEŞİLMEN İstanbul DHAİstanbul genelinde eş zamanlı olarak 22'inci Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirildi.

Gamze ŞİMŞEK - Ahmet YEŞİLMEN İstanbul DHA

İstanbul genelinde eş zamanlı olarak 22'inci Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirildi. Yapılan denetimlere özel harekat polisleri, polis helikopteri ve hassas burunlu narkotik köpekleri de destek verdi.

İstanbul genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yılın 22'inci Yeditepe Huzur denetimleri 3 bin personel ile bu akşam yapıldı. Kadıköy Altıyol Kuşdili Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlere, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik ve Yunus polisleri katıldı. Ekipler, cadde üzerinden geçen araçları tek tek durdurdu ve aramalar yaptı. Araç içindeki kişilerin üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı. Özel harekat polisleri de denetimlere destek verdi. Hassas burunlu narkotik köpekleri araçlarda aramalar yaptı. Muayenesi olmayan bir otomobilin sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

FATİH'TE DENETİMLER

Fatih'te gerçekleşen Yeditepe Huzur denetimleri saat 19.00'da başladı. Denetimlerde; Fatih İlçe Emniyet ekipleri, Bilgi teknolojileri ve haberleşme ekipleri, Asayiş ekipleri, Trafik Denetleme ekipleri, Narkotik ekipleri, Özel Harekat ekipleri ve helikopter destek ekiplerinin yanı sıra narkotik dedektör köpeğiyle arama yapıldı. Denetimler kapsamında şüpheli araçlar durdurularak aranırken, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı