İstanbul geneli toplu ulaşım denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul geneli toplu ulaşım denetimi

KORONAVİRÜS salgını devam ederken minibüslerin fazla yolcu alması üzerine İstanbul genelinde toplu ulaşım araçlarına denetim yapıldı.

İstanbul geneli toplu ulaşım denetimi
03.07.2020 19:31 | Son Güncelleme: 03.07.2020 19:42
KORONAVİRÜS salgını devam ederken minibüslerin fazla yolcu alması üzerine İstanbul genelinde toplu ulaşım araçlarına denetim yapıldı. Bir hafta boyunca gerçekleştirilecek olan denetimlerde özellikle minibüsler trafik polisleri tarafından denetlenecek.

İstanbul genelinde Koronavirüs ile mücadele kapsamında, fazla yolcu alan minibüslere yönelik denetimler yapılmaya başlandı. Trafik polisleri, kentin belirli noktalarında denetim noktası oluşturarak minibüsleri durdurdu. Toplu taşıma araçlarını durduran ekipler, minibüslerdeki doluluk oranlarını ve yolcuların maske takıp takmadığını denetledi. Ekipler ayrıca araçların ve şoförlerin belgelerini de kontrol etti. Denetimlerin bir hafta boyunca özellikle yoğunluğun olduğu caddelerde yapılacağı öğrenildi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor Haber
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti Haber
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı Haber
Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu Haber
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı Haber
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak Haber
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor
Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Yunan basınından dikkat çeken analiz: Türkiye'den öğreneceklerimiz var
Yunan basınından dikkat çeken analiz: Türkiye'den öğreneceklerimiz var
Havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından uzman isim uyardı: Bölge ciddi tehlikeyle karşı karşıya
Havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından uzman isim uyardı: Bölge ciddi tehlikeyle karşı karşıya
Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor
Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor
ABD'nin 'Müze olsun' çağrısının ardından Rusya da Ayasofya tartışmalarına karıştı
ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya tartışmalarına karıştı
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Emre Belözoğlu, Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye transferini veto etti
Emre Belözoğlu, Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye transferini veto etti
2 gün önce istifası geri çevrilen Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek kovuldu
2 gün önce istifası geri çevrilen Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek kovuldu
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı
20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
Dünya Kupası'nda kendi kalesine gol atan Escobar, 26 yıl önce silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
Dünya Kupası'nda kendi kalesine gol atan Escobar, 26 yıl önce silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Esra Albayrak Halife Hafter Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Seda Sayan Hülya Avşar Gonca Vuslateri
Spor Falcao Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş Robert Prosinecki
Daha Fazla Tbmm Sakarya Patlama Ozan Güven
Şu an buradasınız: İstanbul geneli toplu ulaşım denetimi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 19:54:09. #1.15#
title