İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu Üniversitemizi Ziyaret Etti
İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu üniversitemiz işbirliği protokolü üzerinde görüşmek üzere Rektör Hocamız Prof. Dr. Nihat Akkuş'u ziyaret etti.
İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu üniversitemiz işbirliği protokolü üzerinde görüşmek üzere Rektör Hocamız Prof. Dr. Nihat Akkuş'u ziyaret etti. Görüşmede Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. M. Yavuz Taşkıran hazır bulundu.
Kaynak: Habermetre