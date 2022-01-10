İstanbul gençlik oyunlarında masa tenisi heyecanı başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul gençlik oyunlarında masa tenisi heyecanı başladı

İstanbul gençlik oyunlarında masa tenisi heyecanı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İstanbul Gençlik Oyunları kapsamında Başakşehir'deki liseler arasında düzenlenen masa tenisi turnuvası çekişmeli maçlarla başladı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - İstanbul Gençlik Oyunları kapsamında Başakşehir'deki liseler arasında düzenlenen masa tenisi turnuvası çekişmeli maçlarla başladı. 42 liseden 142 öğrencinin katıldığı turnuvada şampiyonluğa ulaşanlar, İstanbul finallerinde Başakşehir'i temsil edecek.

Türkiye'nin en büyük gençlik ve spor organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları'nda heyecan hız kesmeden sürüyor. Başakşehir'den 42 liseden katıldığı masa tenisi turnuvası, kızlar ve erkeklerde yoğun ilgiyle başladı.

142 öğrenci mücadele ediyor

46 kız ve 96 erkek öğrencinin mücadele edeceği masa tenisi turnuvasının ilk günü birbirinden heyecanlı karşılaşmalara sahne oldu. Çekişmeli setlerin oynandığı maçlar sonunda TOKİ Kayaşehir Anadolu Lisesi'nden Merve Büşra Çelebi, Nihal Serra Erda ve Zeynep Akay ile Özel İkitelli OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Lara Haymana, rakiplerini yenerek bir üst tura çıkmayı başardı. - İSTANBUL

İstanbul gençlik oyunlarında masa tenisi heyecanı başladı

İstanbul gençlik oyunlarında masa tenisi heyecanı başladı

İstanbul gençlik oyunlarında masa tenisi heyecanı başladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title