İSTANBUL (İHA) - İstanbul Gençlik Oyunları heyecanı Taksim Meydanı'nda

İSTANBUL - Başakşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği İstanbul Gençlik Oyunları'nda heyecan Taksim Meydanı'na taşındı. Bilyalı tornet ve balon futbolunun da aralarında bulunduğu oyunların tanıtımına gençler yoğun ilgi gösterdi.

Başakşehir Belediyesi'nin başlattığı ve bu yıl İstanbul geneline yaydığı İstanbul Gençlik Oyunları'nda heyecan hız kesmeden sürüyor. 100 bin İstanbullu gencin katılması beklenen oyunlarda spor, sanat ve teknoloji kategorilerinde kıyasıya yarışmalar devam ederken İstanbul Gençlik Oyunları otobüsü de, gençlerle buluşuyor.

Gençler yoğun ilgi gösterdi

İstanbul Gençlik Oyunları otobüsünün bugünkü durağı, İstanbul'un en kalabalık meydanlarının başında gelen Taksim Meydanı oldu. Bilyalı tornet ve balon futbolunun da aralarında bulunduğu yarışmaların parkurları Taksim Meydanı'na kuruldu. Gençler bir yandan parkurlarda kıyasıya yarışırken diğer yandan eğlenceli vakit geçirdi.

Oyunların heyecanına kapılan gençler, İstanbul Gençlik Oyunları'na kayıt yaptırmayı da ihmal etmedi. Eğlence ve heyecanı bir arada bulunduran oyunların İstanbul geneline yayılmasından mutluluk duyduklarını belirten gençler, bu coşkuyu yarışmalarda sürdürmek istediklerini belirtti.