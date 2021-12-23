İstanbul Gençlik Oyunları Beylikdüzü'nde

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir Belediyesi, Türkiye'nin en büyük gençlik ve spor organizasyonu olan İstanbul Gençlik Oyunları'nın heyecanını İstanbul'daki okullara taşıyor. Serdar Gökalp'in her hafta farklı bir okulda öğrencilerle buluşacağı "Serdar Gökalp ile İstanbul Gençlik Oyunları Sohbetleri" adlı radyo programının ilk durağı Beylikdüzü oldu.

Başakşehir Belediyesinin 100 bin gence ulaşma hedefiyle başlattığı, Türkiye'nin en büyük gençlik ve spor organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları'nda yarışma heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Yoğun katılımla yapılan yarışmaların heyecanı, artık İstanbul genelindeki okullarda öğrencilere de yaşatılıyor.

Oyunların heyecanı okulları sardı

Sevilen radyocu Serdar Gökalp'in her hafta farklı bir okulda öğrencilerle buluşacağı "Serdar Gökalp ile İstanbul Gençlik Oyunları Sohbetleri" programı başladı. Gökalp'in ilk durağı Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu. Gençler, hem eğlendi, hem de İstanbul Gençlik Oyunları hakkında detaylı bilgi sahibi oldu.

Gençler yarışmaları deneyimledi

Program öncesi okulda öğrenciler için İstanbul Gençlik Oyunları tanıtım ve kayıt standı kuruldu. Gençlere organizasyon kapsamında detaylı bilgi verildi. Gençler, okul bahçesinde kurulan etkinlik alanlarında balon futbolu ve bilyalı tornetin de aralarında bulunduğu yarışmaları deneyimleme fırsatı buldu.

"Yarışmalardaki yerinizi alın"

Radyo programcısı Serdar Gökalp, bahçedeki etkinliklerin ardından konferans salonunda gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Lise yıllarında başından geçen olayları esprili bir dille anlatan Gökalp, İstanbul Gençlik Oyunları'na yönelik gençlerin görüşlerini de aldı. Gökalp, "İstanbul Gençlik Oyunları tüm hızıyla sürüyor. Bu heyecana mutlaka siz de katılmalı, birbirinden keyifli ve eğlenceli yarışmalardaki yerinizi almalısınız" dedi. - İSTANBUL