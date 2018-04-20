İstanbul Gençlik Festivali Türk Telekom Sponsorluğunda Başlıyor

Türk Telekom ana sponsorluğunda bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali 2-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre İstanbul Gençlik Festivali Türk Telekom ana sponsorluğunda bu yıl ikinci kez düzenleniyor.

Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 2-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde konser, eğlence, kültür-sanat, bilim teknoloji, söyleşi, spor, sosyal sorumluluk, turnuva, e-oyunlar başta olmak üzere çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin en sevilen markalarını, sivil toplum kuruluşlarını, kamu kurumlarını, üniversitelerini gençlerle bir araya getiren festival Türkiye'nin en büyük gençlik festivali olmayı hedefliyor.

Gençlerin dolu dolu zaman geçireceği festival için Türk Telekom bir tanıtım filmi de hazırlarken, filmde rol alan gençler, herkesi Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'ne davet ediyor.