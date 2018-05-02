İstanbul Gençlik Festivali Başladı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, ülkenin geleceğine dönük yapılan dönüşümde çok farklı bir yere gelindiğini belirterek, "Gençlerine güvenen bir lider var Türkiye'de. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliğiyle artık gençler, Türkiye'de tüm karar mercilerinde inşallah temsil edilme imkanı bulacak." dedi.

Bakan Kaya, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali'ndeki konuşmasında festivalin her yıl daha da büyüyerek devam ettiğini söyledi.

Festivalin farklı etkinliklerle zenginleştiğini aktaran Kaya, "Bu yılki festivalde Bakanlık olarak ilk defa biz de varız. Geçen yıllarda faklı bakanlıklarımız vardı. Festivali anlatmak için bize geldiklerinde çok heyecanlandığımızı ifade etmemiz gerekir. Bakanlık olarak son 16 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal hizmetler ve politikalar alanında çok önemli bir dönüşümü yaşadık. Bu dönüşümü yaşarken gençler ve çocuklar için yaptığımız hizmetlerde de kıymetli dönüşümler yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Kaya, yapılanların özellikle Bakanlığın korumasında ve bakımında olanlarca bilindiğine dikkati çekerek, yapılanları bütün gençlere anlatmak istediklerini kaydetti.

"Türkiye bambaşka bir yerde"

Türkiye'nin bambaşka bir yerde olduğunu dile getiren Kaya, şöyle devam etti:

"Ülkemizin geleceğine dönük yaptığımız dönüşümde çok farklı bir yere geldik. Gençlerine güvenen bir lider var Türkiye'de. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliğiyle artık gençler, Türkiye'de tüm karar mercilerinde inşallah temsil edilme imkanı bulacak. Önümüzde 24 Haziran'da çok önemli bir seçim var. İnşallah bu seçimlerde genç kardeşimizin de Meclisin çatısı altında temsil edileceğine inanıyoruz. Daha fazla gencimizi tüm meclislerde görmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Teknolojiyi kullanan değil, üreten bir gençlik yetiştirmek istiyoruz.' Bunun için buradaki stantlarda birçok tecrübeyi edineceksiniz."

Kaya, Bakanlık olarak "Ekranla değil akranlarınızla oynayın" projesini başlattıkları bilgisini vererek, bu sayede gençlerin teknoloji alanındaki mesleklere daha fazla ilgi göstermesini hedeflediklerini kaydetti.

Türkiye'nin 2053 ve 2071 hedeflerini gençler için ortaya koyduğunu ifade eden Kaya, gençlerle geleceğe daha güçlü ve güvenli yürüyeceklerini söyledi.

Festivalin açılışına, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver de katıldı.