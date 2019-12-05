: İstanbul ? genç yaşta dişleri döküldü, 1 günde yenilerine kavuştu

05.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:39

DİŞ Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ender Kazazoğlu, 33 yaşındayken, neredeyse tüm dişlerini kaybeden ve halk arasında 'damak' olarak bilinen protez diş kullanmaktan başka çaresi kalmayan polis memuru Serbülent Araz'a (38) 'zygoma implant' yöntemiyle 1 günde diş yaptıklarını söyledi. Kazazoğlu, "Dünyada 7-8 yıldır uygulanan yöntem, halk arasındaki adıyla elmacık kemiğine yapılan implant" dedi.

İstanbul'da yaşayan, 30'lu yaşlarda diş kaybı başlayan ve 33 yaşında neredeyse tüm dişlerini kaybeden polis Serbülent Araz, halk arasında 'damak' olarak bilinen protez diş kullanmaya başladı. Araz, "Hem genetik nedenlerle hem de bir dönem çok aşırı şeker tükettiğim için dişlerimin neredeyse tamamını kaybetmiştim. Bir sürü merkeze, hastaneye gittim. Hepsi aynı şeyi söyledi. Çene kemiğim yetersiz olduğu için uygulanabilecek bir tedavi yoktu ve damak kullanmam gerekiyordu. Polis memuruyum, halkla iç içe bir işim var. O yaşta ağzımda diş olmaması, protez kullanmak zorunda kalmak çok kötü hissettirdi. Depresyona bile girebilirdim çünkü konuşurken ağzımdan çıkabiliyordu. Her akşam protezleri çıkarıp, takmam, o yaşta çok ağrıma gidiyordu. Çok şanslıyım ki Ender hocama rastladım ve böyle bir seçeneğim olduğunu öğrendim. Şu anda çok memnunum, istediğim gibi yemek yiyebiliyorum, gülebiliyorum" dedi.

ELMACIK KEMİĞİNE İMPLANT

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurhan Güler ile Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı ve Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ender Kazazoğlu ise Serbülent Araz'a uygulanan 'zygoma implant' yöntemini anlattı. Türkiye'de son birkaç yıldır uygulanan bu yöntemin çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Kazazoğlu, "Diğer tekniklerin hepsinde bir müddet dişsiz gezmek zorunda kalıyor hastalar. Bunda aynı gün içinde hem implant takılıyor hem dişler yerleştiriliyor. Hasta, aynı gün evine gidebiliyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Kazazoğlu, Araz'ın, kendilerine ağır diş kaybıyla başvurduğunu dile getirerek, "Dişlerinin neredeyse tamamı çürümüştü, kalan 3-4 tanesinin de tamamını çekip yerine halk arasında 'damak' olarak bilinen geçici protez önerilmişti. Öksürünce, yemek yerken, devamlı yerinden oynaması, çok rahatsız edici bir şey. Üstelik hastanın yaşı da çok gençti. Dünyada da henüz 7-8 yıldır uygulanan 'zygoma implant' yöntemi bu durumdaki hastalar için idealdir. Halk arasındaki adıyla elmacık kemiğine yapılan implant bu" dedi.

'İŞLEM 4 SAAT SÜRÜYOR'

'Zygoma implant' yönteminde, gözlerin hemen altındaki elmacık kemiğine birkaç saatlik ameliyatla 35- 50 milimetre uzunluğunda implantlar yerleştirildiğini anlatan Prof. Dr. Ender Kazazoğlu, burada en büyük avantajın, genel anestezi verilmeden, sedasyon (hafif uyutma) ile işlem yapılması olduğunu belirtti. Kazazoğlu, "Yaklaşık 4 saat süren bir işlem. Ameliyat 2- 2,5 saat sürüyor. Ben de ameliyattan hemen sonra 1 saat içinde protezini takıyorum. Böylece hasta yarım gün içinde taburcu ediliyor. Hastanede kalmıyor. Aktif çalışanlar, hemen işlerine geri dönebiliyor. Dişsiz dolaşmadan, yeni görünümlerine kavuşabiliyorlar" dedi.

Prof. Dr. Nurhan Güler ise Türkiye'de bu yöntemi kullanan çene cerrahı sayısının çok az olduğuna değinerek, "10-12 kişiyi geçmez bu işlemi yapabilen meslektaşımız. Özellikle alt çenesinde yeterli kemiği olmayan hasta gruplarına önerdiğimiz teknik. Hem fonksiyonel hem estetik hem de konuşma gibi insanı psikolojik olarak etkileyebilecek faktörleri de ortadan kaldırarak hastaya konfor sağlamak mümkün. Özellikle üst çenesinde yeterli kemiği olmayan hastalarımız için önerdiğimiz, bir üst kemik yapıyı kullandığımız teknik bu. Ülkemizde kemik ve diş kayıpları çok hızlı ve erken yaşlarda oluyor. Bu nedenle hasta yaş grupları açısından geniş yelpazeye alternatif olarak sunulan önemli tedavi seçeneği" diye konuştu.

Polis memuru Serbülent Araz, 'zygoma implant' sayesinde yepyeni dişlere sahip olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA

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