İstanbul Geminin Sürüklenme Anı Kamerada Hd

Dha İSTANBUL (ek görüntü-3 ) GEMİNİN SÜRÜKLENME ANI KAMERADA

Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - Ramazan EĞRİ- İSTANBUL DHA

Karadeniz'den Marmara'ya doğru ilerlerken arızalanan Malta bayraklı kargo gemisinin sürüklenme anı sahildeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde geminin sürüklenerek kıyıya kadar yaklaşması var.