İstanbul Gelişim Üniversitesi, RePEc "Akademik Yayın Performansı"nda ilk yüzde 25'e girdi - Haberler
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İstanbul Gelişim Üniversitesi, RePEc "Akademik Yayın Performansı"nda ilk yüzde 25'e girdi

İstanbul Gelişim Üniversitesi, RePEc
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Research Papers in Economics'in (RePEc) "Akademik Yayın Performansı" sıralamalarında, İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans Bölümü ilk yüzde 25'te yer aldı.

Research Papers in Economics'in (RePEc) "Akademik Yayın Performansı" sıralamalarında, İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans Bölümü ilk yüzde 25'te yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, RePEc tarafından, "Akademik Yayın Performansı" baz alınarak yapılan sıralamalarda Aralık 2021 sonuçları belli oldu.

Buna göre, İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans Bölümü, Türkiye'deki 234 fakülte/bölüm arasındaki genel sıralamada 50'nci sırada yer alarak ilk yüzde 25'lik dilime girdi.

Aynı zamanda Ideas RePEc'in Türkiye'deki İktisatçılar "tüm zamanlar'" sıralamasında ise İstanbul Gelişim Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Festus Victor Bekun, 185.39 puanla 887 yazar arasında 84'üncü sırada bulunuyor.

Dünya üzerindeki iktisatçıları ve bağlı bulundukları kurumları, online sistem üzerinden bir araya getiren RePEc ('hhtp://ideas.repec.org'), iktisat alanında yapılan yayınları ve araştırmaları ilgilenenlere sunuyor. RePEc ayrıca dünya üzerindeki iktisatçıları belirli kriterlere göre de sıralıyor.

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Son Dakika Haberleri

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