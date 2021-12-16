İstanbul Gedik Üniversitesi olarak Azerbaycan'da işbirliklerimize devam ediyoruz

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Kesik, Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Babanlı ve Azerbaycan Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vilayat Valiyev ile 15 Aralık tarihinde işbirliği protokolleri imzaladı.

İmzalanan protokoller kapsamında;

-Erasmus öğrenci değişimi,

-Türk dünyası Orhun programı öğrenci değişimi,

-Lisans seviyesinde ortak diploma,

-Ortak yüksek lisans ve doktora programları,

-Akademik personel değişimi,

-Bakü GEDİK Kaynakçılık Eğitim Merkezi'nde her iki Üniversitesinin öğrencilerine yönelik kaynakçılık sertifika eğitimi,

-Özellikle Güney Kafkasya bölgesinin ekonomi ve sanayi politikaları ile pazar yapılarına yönelik ortak akademik araştırmalar ve bu araştırma sonuçlarının her iki ülkenin ilgili Bakanlıklarına sunulması,

- Metal sektörüne yönelik ortak akademik araştırmalar,

-Staj ve iş yerinde uygulamalı eğitim çalışmaları

yer almaktadır.

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