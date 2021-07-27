İstanbul Gedik Üniversitesi 2021 Tercih-Tanıtım Dönemine Hazır
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İstanbul Gedik Üniversitesi 2021 Tercih-Tanıtım Dönemine Hazır

İstanbul Gedik Üniversitesi 2021 Tercih-Tanıtım Dönemine Hazır
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İstanbul Gedik Üniversitesi 2021 Tercih-Tanıtım Dönemine HazırAday öğrencilerimiz bu yıl seçecekleri üniversite ve bölüm, program ile hayatlarına yeni bir başlangıç yapacaklar.

İstanbul Gedik Üniversitesi 2021 Tercih-Tanıtım Dönemine Hazır

Aday öğrencilerimiz bu yıl seçecekleri üniversite ve bölüm, program ile hayatlarına yeni bir başlangıç yapacaklar.

Bu süreçte en doğru tercihlerin yapılması için 5-13 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek Üniversite Tercih-Tanıtım günleri için İstanbul Gedik Üniversitesi 27 Temmuz itibariyle kampüslerinin ve tüm yerleşkelerinin kapılarını aday öğrenci ve ailelerinin ziyaretine açtı.

Pendik Ana Kampüs merkez olmak üzere tüm yerleşkelerinde tercih-tanıtım günleri etkinlikleri planlandı.

Kartal, Aydınlı, Şeyhli ve Nişantaşı kampüslerinde öğrencilerimiz, rehber hocalar ve akademisyenler aday öğrencilerimizin ve ailelerinin sorularını yanıtlayacak, tercihlerine yardımcı olacak.

2-14 Ağustos arasında aday öğrenciler için "Dekan Buluşmaları" düzenlendi. Dekanlarımız her gün 14: 30'da aday öğrencilerimiz ile Kartal yerleşkemizde Konferans Salonunda, Pendik Kampüsümüzde Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonunda buluşacak.

Radyo Gedik 6-13 Ağustos tarihleri arasında her gün saat 18: 00'de Tercih Rehberi Programı ile aday öğrencilere Hande Demirel Moderatörlüğünde uzman rehber hocalarla seslenecek.

Online Görüşelim!

Sosyal mesafemizi koruduğumuz, zorunlu olmadıkça temastan kaçındığımız bugünlerde buluşma platformlarımıza geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "Online görüşmeleri ekledik. 27 Temmuz itibairyle, Whatsapp iletişim hattımız, Discord ve Zoom üzerinden online önlisans, lisans programlarımız ve tercihleriniz hakkında tüm sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Online görüşmeler sabah 09: 00 ile 19: 00 arasında gerçekleştirilmektedir.

aday. gedik. edu. tr

Kaynak: Habermetre

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