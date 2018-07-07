İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Kafe Cinayetinin Zanlısı Yakalandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Kafe Cinayetinin Zanlısı Yakalandı

Gaziosmanpaşa'da bir kafede çıkan ve bir kişinin öldüğü bıçaklı kavganın zanlısı yakalandı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Kafe Cinayetinin Zanlısı Yakalandı

Gaziosmanpaşa'da bir kafede çıkan ve bir kişinin öldüğü bıçaklı kavganın zanlısı yakalandı.

Olay, dün saat 22: 00 sıralarında Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1027 sokak üzerinde bulunan bir kafede meydana gelmişti. Kafe içerisinde çıkan kavgada Abdülhamit Terkin(23) bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, zanlının kardeşi ve 2 arkadaşını kısa sürede yakalamıştı. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli Mustafa Kemal Ö. ise bugün Sancaktepe'de bir evde yakalandı. 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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