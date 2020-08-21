İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA İNŞAATTA TOPRAK KAYMASI MEYDANA GELDİ
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İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA İNŞAATTA TOPRAK KAYMASI MEYDANA GELDİ

GAZİOSMANPAŞA'DA İNŞAATTA TOPRAK KAYMASI MEYDANA GELDİ (gündüz görüntüleriyle)Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA)- Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mahallesinde bulunan bir inşaatta toprak kayması meydana geldi.

21.08.2020 08:35 | Son Güncelleme: 21.08.2020 08:40

İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA İNŞAATTA TOPRAK KAYMASI MEYDANA GELDİ (gündüz görüntüleriyle)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA)- Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mahallesinde bulunan bir inşaatta toprak kayması meydana geldi. İnşaatın yanında bulun bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Karlıtepe Mahallesi Yahya Galip Caddesi'nde bulunan yapımı devam eden inşaatta toprak kayması meydana geldi. Durumu gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri inşaatın yanında bulunan 4 katlı bir binada oturanları tahliye etti. İlk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan bulunmazken yetkililerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor. İsmi öğrenilemeyen mahalle sakini, "Birden ses geldi. Yerimden fırladım. Toprak kaydığını gördüm." dedi.

İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA İNŞAATTA TOPRAK KAYMASI MEYDANA GELDİ

Kaynak: DHA

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