İstanbul Gaziosmanpaşa'da dev narkotik operasyonu

600 polisin katıldığı operasyonda uyuşturucu tacirleri göz altına alındı

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sabah erken saatlerde Gaziosmanpaşa ilçesi genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu tacirleri göz altına alındı.

İstanbul Gaziosmanpaşa İlçesinde daha önceden adresleri belirlenmiş 73 adrese polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye ayrıca uyuşturucu olmak üzere değişik suçlardan aranan şahısların yakalanması hedeflendi.

Operasyona narkotik, özel harekat, çevik kuvvet polisleri olmak üzere toplam 600 polis katıldı. Ayrıca operasyona hassas burunlu arama köpekleri ve polis helikopteri destek verdi.

Önceden belirlenen adreslerin kapıları koçbaşı yardımı ile kırıldı. Gerçekleştirilen operasyon sonrasında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilerek uyuşturucu madde ticareti yapan ve aranan çok sayıda şahıs gözaltına alındı.

Kaynak: İHA