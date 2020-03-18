İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden...
İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.
18.03.2020 00:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 00:32
İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.
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Kaynak: AA