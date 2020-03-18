İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden... İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak: AA