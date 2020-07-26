İSTANBUL Futbolcuların kamerasından şampiyonluk görüntüleri SPOR Futbolcuların kamerasından şampiyonluk görüntüleriÜstü açık otobüs ile şampiyonluğun tadını çıkardılarSüper Lig'in 2019-2020 şampiyonu Başakşehir üstü açık otobüs ile kısa bir şehir turunun ardından kendi stadına gittiKasımpaşa maçı sonrası otobüse binen Turuncu-Lacivertliler, büyük bir...

SPOR Futbolcuların kamerasından şampiyonluk görüntüleri Üstü açık otobüs ile şampiyonluğun tadını çıkardılar Süper Lig'in 2019-2020 şampiyonu Başakşehir üstü açık otobüs ile kısa bir şehir turunun ardından kendi stadına gitti Kasımpaşa maçı sonrası otobüse binen Turuncu-Lacivertliler, büyük bir coşku ile şampiyonluğu kutlayıp, o anları cep telefonlarına kaydettiler Çeşitli tezahüratlar yapan futbolcu, teknik heyet, sağlık ekibi; kısacası takımda görevli herkes şampiyonluğun tadını çıkarıp, ellerinde cep telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirdiler Kaynak: DHA